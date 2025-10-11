A Carate il Canto della Sibilla L’Apocalisse chiude il Festival del Medioevo
Un antichissimo canto apocalittico, che venne abolito dalla liturgia cattolica ufficiale dopo il Concilio di Trento ma che ha continuato a diffondersi attraverso la tradizione orale in lingua volgare. Un testo che viene cantato ancora oggi la notte di Natale in alcune località delle isole Baleari e della Sardegna. È quello che verrà proposto nel concerto dal titolo “Il Canto della Sibilla - L’Apocalisse e il Giudizio Universale nelle tradizioni medievali“, che si terrà domani alle 16 nel suggestivo scenario della Basilica dei Santi Pietro e Paolo ad Agliate, l’antica chiesa romanica che si trova nella frazione di Carate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
