Inutile girarci intorno: la Fiorentina ha due giocatori che potenzialmente possono regalare un po’ di fantasia a una squadra senza esterni offensivi per scelta e con un gioco al momento decisamente astratto. Questi due giocatori si chiamano Fagioli e Gudmundsson. Certo, le ragioni del momento sono molteplici, ma senza piedi buoni e senza cross, idee, verticalizzazioni e spunti d’autore si va poco lontano. E per fortuna c’è uno come Fazzini che si danna l’anima e tira fuori assist pregiati. Ma non può bastare. Gud, ma dove sei? Sì ok, ora in nazionale. Ma quando torni che farai? Quali sono i tuoi problemi? Sei vegano e il patto della bistecca non ti è andato giù? Impossibile, anche perché è un anno e mezzo che aspettiamo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - A caccia di fantasia. Cercasi Fagioli e Gud. E i loro piedi buoni