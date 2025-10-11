A Ballando con le Stelle ho perso 10 chili in tre settimane È stato come se mi avessero strappato un braccio quando hanno riportato mio figlio Vladik in Bielorussia | parla Paolo Belli

“A Ballando con le stelle ho perso dieci chili in tre settimane e non me ne sono nemmeno accorto”. È un Paolo Belli gasatissimo quello che racconta la sua “seconda vita” nel talent show condotto da Milly Carlucci: è stata lei, in occasione dei vent’anni del programma cult del sabato sera di Rai1, a chiedere al cantante e musicista di spogliarsi del ruolo di co-conduttore e direttore musicale per indossare i panni del ballerino concorrente. Il risultato? Più che soddisfacente. “Ballare mi ha liberato, mi ha fatto riscoprire il gusto del rischio e la leggerezza di quando avevo vent’anni”, racconta in una lunga intervista a Leggo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “A Ballando con le Stelle ho perso 10 chili in tre settimane. È stato come se mi avessero strappato un braccio quando hanno riportato mio figlio Vladik in Bielorussia”: parla Paolo Belli

In questa notizia si parla di: ballando - stelle

Ballando con le Stelle 2025: il cast ufficiale svelato

Ballando con le Stelle 2025: i primi concorrenti confermati e chi è in trattativa

Ballando con le stelle: chi è il concorrente da Milly Carlucci

La conduttrice, concorrente di Ballando con le stelle, ha confidato: «Quando sono tornata a casa dopo la puntata, mi sono sentita molto arrabbiata con me stessa perché avevo sbagliato un passo. Non esiste sbagliare, soprattutto dopo tutto il lavoro che aveva - facebook.com Vai su Facebook

BallandoConLeStelle (@Ballando_Rai) - X Vai su X

Paolo Belli: «A Ballando ho perso 10 chili. Ho adottato Vladik perché non potevo avere figli. Frizzi un maestro, lo ricordo con affetto» - Paolo Belli ha detto sì alla sfida di Ballando con le Stelle come concorrente e, tra ... Come scrive msn.com

Perché Ballando con le Stelle ha perso (non di poco) contro Tu sì que vales - Nonostante il cast stellare il programma di Milly Carlucci perde (e non di poco) contro il talent di Maria De Filippi: ma cos'è che è andato storto? Scrive vanityfair.it