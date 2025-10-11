A 15 anni al parco con una pistola finta | arrestato dai carabinieri per rapina aggravata
Firenze, 11 ottobre 2025 – Ha rapinato un giovane della borsa minacciandolo con una pistola, risultata poi un giocattolo. Per questo un ragazzo di 15 anni è stato arrestato dai carabinieri per rapina aggravata: accade a Novoli, all’interno del Parco San Donato. Il minore si è avvicinato alla vittima mostrandogli l’arma, dopodichè gli ha sottratto la borsa e si è dileguato nelle vie limitrofe. I carabinieri, una volta allertati, hanno inseguito il 15enne, rintracciandolo poco dopo. Alla vista della pattuglia, il giovane ha tentato invano di disfarsi dell’arma, risultata essere un’imitazione priva del prescritto tappo rosso. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: anni - parco
Incubo nel parco acquatico. Finisce in piscina senza saper nuotare: grave un bimbo di 7 anni
Gallipoli, bambino di sette anni cade nella piscina di un parco acquatico e rischia di annegare: è gravissimo
Gallipoli, bambino di sette anni cade nella piscina di un parco acquatico: è grave
Domenica 19 ottobre festeggiamo insieme 13 anni di Parco Uditore. Lo faremo con una festa dedicata alle bambine e ai bambini, alle famiglie, alla comunità tutta.? I più piccoli non hanno conosciuto la città senza questo spazio verde, noi sì, e ogni anno il 1 - facebook.com Vai su Facebook
A 15 anni al parco con una pistola (finta): arrestato dai carabinieri per rapina aggravata - Il giovane si è avvicinato ad un ragazzo con l’intento di sottrargli la borsa. Riporta lanazione.it
Follia al parco, chi è il 15enne che ha accoltellato un coetaneo mentre giocava: «Non si conoscevano». Il mistero del movente - A Castel San Pietro, in provincia di Bologna, in un parco pubblico molto frequentato in viale delle Terme, un 14enne è stato accoltellato da un ragazzo di un ... Come scrive leggo.it