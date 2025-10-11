A 15 anni al parco con una pistola finta | arrestato dai carabinieri per rapina aggravata

Firenze, 11 ottobre 2025 – Ha rapinato un giovane della borsa minacciandolo con una pistola, risultata poi un giocattolo. Per questo un ragazzo di 15 anni è stato arrestato dai carabinieri per rapina aggravata: accade a Novoli, all’interno del Parco San Donato. Il minore si è avvicinato alla vittima mostrandogli l’arma, dopodichè gli ha sottratto la borsa e si è dileguato nelle vie limitrofe. I carabinieri, una volta allertati, hanno inseguito il 15enne, rintracciandolo poco dopo. Alla vista della pattuglia, il giovane ha tentato invano di disfarsi dell’arma, risultata essere un’imitazione priva del prescritto tappo rosso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

