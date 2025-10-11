8.888 caratteri per brillare | riparte la sfida della sintesi

La XII edizione del Concorso 88.88 torna a celebrare la scrittura breve: una sola sezione a tema libero, massimo 8.888 caratteri, scadenza 8 febbraio 2026. Premi importanti e partner storici a sostegno di un progetto che invita a misurare le parole e a trasformarle in racconti capaci di lasciare il segno. Un appuntamento che cresce . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

