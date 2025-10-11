7 ottobre? Non fu violenza ma resistenza Polemica sull’imam a Torino
Il 7 ottobre considerato come un giorno glorioso, da ricordare e da promuovere come giornata della resistenza palestinese contro il giogo di Israele e del suo governo. Non è la prima volta, e probabilmente non sarà l’ultima, che si confonde un terribile attacco terroristico di Hamas con un episodio di resistenza partigiana palestinese contro Israele. Questa volta, infatti, a far discutere sono le parole dell’imam di Torino pronunciate ieri in piazza Castello. “Il 7 ottobre non fu violenza ma resistenza ”, ha detto nel suo discorso al megafono durante un corteo per la Flotilla, la spedizione umanitaria dal forte carattere politiche che era diretta verso Gaza ma è stata prontamente bloccata, solo qualche giorno fa, dalle autorità preposte israeliane. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
