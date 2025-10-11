5 insufficienze 10 note disciplinari e 5 in condotta | viene bocciata ma la mamma fa ricorso

Una studentessa di prima media in provincia di Venezia, racconta il Corriere Veneto, è stata bocciata con cinque insufficienze, una condotta negativa, dieci note disciplinari, tredici richiami e due sospensioni. La madre ha impugnato la decisione con due ricorsi, sostenendo che la scuola non aveva considerato la diagnosi di misofonia né predisposto un piano didattico personalizzato. Il TAR ha respinto entrambe le istanze. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

