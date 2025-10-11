40 anni dalla nascita dell’Unione buddhista italiana convegno a Roma

ROMA – Giovedì 16 ottobre, a partire dalle ore 11, presso la Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto si svolgerà il convegno “40 anni dalla nascita dellUnione buddhista italiana – Dialogo e riconoscimento”. Si prevede nell’occasione il saluto della vice presidente della Camera dei Deputati, Anna Ascani. L’appuntamento, come informa una breve nota, viene trasmesso in diretta webtv. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

