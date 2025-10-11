4 Torri griffata ’Cavallino’ Debutto contro Montorio

E' il momento dell'esordio in campionato. La Cavallino 4 Torri affronterà oggi alle 18 la prima partita della stagione 202526 sul proprio campo: al palasport arriverà il Montorio Volley. La squadra granata arriva a questo appuntamento dopo aver disputato un buon precampionato, caratterizzato da tutte amichevoli vinte o almeno pareggiate: unica sconfitta nel Memorial Soriani 3-1 contro lo Stadium Mirandola di serie A3, in una partita comunque giocata alla pari. Rispetto allo scorso campionato la Cavallino 4 Torri avrà una rosa molto rinnovata. L'allenatore è nuovo ma una certezza ovvero Pupo Dall'Olio: "Finalmente si comincia – dice Dall'Olio – siamo pronti, è dal 20 agosto che ci stiamo preparando per questo momento.

