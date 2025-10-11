30 anni fa l' esordio tra i pali del portiere più forte del mondo
Stravaccato in fondo all'autobus che dall'albergo conduce al Tardini, ronfa sonoramente. I compagni attorno a lui lo osservano divertiti, perché quel ragazzino di diciassette anni non mostra nemmeno una stilla di tensione. Tutti quanti sono curiosi di vederlo in azione meno, forse, Alessandro Nista, il secondo portiere. Lui l'ha presa decisamente male, e non potrebbe essere altrimenti. La sera prima Nevio Scala, l'allenatore del Parma, ha bussato alla porta di questo portiere minorenne che si chiama Gianluigi Buffon. Si è seduto sul suo letto, nella camera d'albergo, l'ha fissato negli occhi e gli ha detto: "E se io domani ti faccio giocare?". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
