14enne arrestato dopo l’aggressione con un taglierino ai genitori che dormivano sul web cercava come fare

Notizie.virgilio.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un minore di 14 anni è stato arrestato a Ravenna con l’accusa di tentato omicidio. Ha aggredito i genitori che dormivano. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

14enne arrestato dopo l8217aggressioneAccoltella genitori nel sonno, arrestato 14enne - Nel cuore della notte, mentre dormivano, si è scagliato contro i genitori accoltellandoli. Lo riporta msn.com

14enne arrestato dopo l8217aggressioneAccoltella i genitori mentre dormono: 14enne arrestato per tentato omicidio a Ravenna - Un ragazzo di 14 anni è stato arrestato a Ravenna per aver provato a uccidere i genitori con un coltello mentre dormivano: nel cellulare trovate ricerche ... Riporta fanpage.it

