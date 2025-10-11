14enne accoltella i genitori mentre dormono arrestato | il caso shock a Ravenna
Un ragazzo di 14 anni ha accoltellato i propri genitori nel cuore della notte tra mercoledì e giovedì, poco dopo le 3 del mattino, in un’abitazione della periferia di Ravenna. I due coniugi sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e, nonostante le ferite, non risultano fortunatamente in pericolo di vita. All’arrivo delle volanti, il ragazzo era ancora in casa e appariva visibilmente confuso. Gli agenti hanno subito identificato il minorenne come autore dell’aggressione, avviando un’indagine immediata con il supporto della polizia scientifica. Secondo quanto emerso finora, le informazioni sul cellulare del ragazzo lasciano pensare a una preparazione dell’aggressione. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: 14enne - accoltella
Bologna, accoltella 14enne al parco: 15enne arrestato per tentato omicidio
Si avvicina a un 14enne e lo accoltella senza motivo: arrestato un 15enne
Bologna, un 15enne accoltella un 14enne al parco: fermato dai carabinieri mentre era ancora armato
#Ravenna, accoltella genitori nel sonno: arrestato 14enne - X Vai su X
STUDENTE 14ENNE ACCOLTELLA UNA DOCENTE AL VOLTO. LA CAUSA DELL'AGGRESSIONE RESTA ANCORA UN MISTERO... - facebook.com Vai su Facebook
Accoltella i genitori mentre dormono: 14enne arrestato per tentato omicidio a Ravenna - Un ragazzo di 14 anni è stato arrestato a Ravenna per aver provato a uccidere i genitori con un coltello mentre dormivano: nel cellulare trovate ricerche ... Si legge su fanpage.it
Ravenna, 14enne accoltella i genitori mentre dormono - Il ragazzo è stato arrestato dalla polizia e portato in carcere. Secondo rainews.it