14enne accoltella i genitori mentre dormono arrestato | il caso shock a Ravenna

Un ragazzo di 14 anni ha accoltellato i propri genitori nel cuore della notte tra mercoledì e giovedì, poco dopo le 3 del mattino, in un’abitazione della periferia di Ravenna. I due coniugi sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e, nonostante le ferite, non risultano fortunatamente in pericolo di vita. All’arrivo delle volanti, il ragazzo era ancora in casa e appariva visibilmente confuso. Gli agenti hanno subito identificato il minorenne come autore dell’aggressione, avviando un’indagine immediata con il supporto della polizia scientifica. Secondo quanto emerso finora, le informazioni sul cellulare del ragazzo lasciano pensare a una preparazione dell’aggressione. 🔗 Leggi su Open.online