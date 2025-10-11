13 Ottobre | Oroscopo almanacco accadde oggi proverbio e santo del giorno
Il 13 ottobre è il 286º giorno del calendario gregoriano, 41ª settimana. Alla fine mancano 79 giorni.Proverbio del giorno: “Chi semina in autunno, raccoglie a pieno pugno.”Santo del giorno: Sant’Edoardo (Re)Etimologia Edoardo: dall’antico inglese, significa “colui che vigila sui beni”. Diffuso in. 🔗 Leggi su Veronasera.it
