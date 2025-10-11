122 milioni di ragazze non vanno a scuola L’appello di Unicef per la Giornata delle Bambine
L’11 ottobre si celebra la giornata delle Bambine. Una ricorrenza fortemente voluta dall’ Unicef per denunciare le condizioni di violenza e privazione che vivono bambine di tutto il mondo. A livello globale, i dati stimano che 1 ragazza su 5 si sposa durante l’infanzia. Sono invece 122 milioni di ragazze non frequentano la scuola. Quasi 4 ragazze adolescenti e giovani donne su 10 non completano la scuola secondaria superiore, mentre quasi 1 ragazza su 4 di età compresa tra i 15 e i 19 anni che ha avuto una relazione, ha subito violenza da parte del partner. Infine, più di un terzo delle ragazze e dei ragazzi adolescenti di età compresa tra i 15 e i 19 anni ritiene che un marito sia giustificato a picchiare la moglie in determinate circostanze. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
In questa notizia si parla di: milioni - ragazze
Dati drammatici dal rapporto Oms-Unicef: 1 ragazzo su 4 senza acqua sicura, milioni di ragazze escluse dalle lezioni durante il ciclo mestruale per mancanza di servizi nelle scuole
#11ottobre @SaveChildrenIT nella Giornata Internazionale delle bambine e delle ragazze: a causa dei tagli agli aiuti umanitari del 2025, 167 milioni di ragazze pagheranno il prezzo più alto su istruzione, violenze ed esclusione, soprattutto in Giamaica, Esw - X Vai su X
Parità di genere: siamo ancora lontani dagli obiettivi. Secondo il Gender Snapshot 2025 dell’ONU, 676 milioni di donne e ragazze vivono in zone di guerra e la povertà estrema rischia di colpire 351 milioni di persone entro il 2030 se non si interviene subito. - facebook.com Vai su Facebook
Giornata delle bambine: Unicef, 122milioni ragazze non vanno a scuola - Oggi, in occasione della Giornata internazionale delle bambine e delle ragazze, l'Unief ricorda che, a livello globale, 1 ragazza su 5 si sposa durante l'infanzia; 122 milioni di ragazze non frequenta ... Da ansa.it
Giornata delle bambine e delle ragazze, l'Unicef: 122 milioni non vanno a scuola - Nicola Graziano (Unicef Italia): «Sostenerle e valorizzarle è una scelta lungimirante, perché porta grandi benefici a loro e alle comunità in cui vivono» ... Si legge su avvenire.it