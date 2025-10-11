L’11 ottobre si celebra la giornata delle Bambine. Una ricorrenza fortemente voluta dall’ Unicef per denunciare le condizioni di violenza e privazione che vivono bambine di tutto il mondo. A livello globale, i dati stimano che 1 ragazza su 5 si sposa durante l’infanzia. Sono invece 122 milioni di ragazze non frequentano la scuola. Quasi 4 ragazze adolescenti e giovani donne su 10 non completano la scuola secondaria superiore, mentre quasi 1 ragazza su 4 di età compresa tra i 15 e i 19 anni che ha avuto una relazione, ha subito violenza da parte del partner. Infine, più di un terzo delle ragazze e dei ragazzi adolescenti di età compresa tra i 15 e i 19 anni ritiene che un marito sia giustificato a picchiare la moglie in determinate circostanze. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - 122 milioni di ragazze non vanno a scuola. L’appello di Unicef per la Giornata delle Bambine