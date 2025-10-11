122 milioni di ragazze non frequentino la scuola i dati UNICEF

Orizzontescuola.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’11 ottobre segna ogni anno una ricorrenza dedicata alle bambine e alle adolescenti di tutto il mondo. Una giornata simbolica, utile a riportare al centro diritti, numeri e questioni ancora aperte. A ricordarlo è l’ Unicef, che ha diffuso nuovi dati sulle condizioni di vita e sulle violazioni che colpiscono milioni di ragazze. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: milioni - ragazze

Dati drammatici dal rapporto Oms-Unicef: 1 ragazzo su 4 senza acqua sicura, milioni di ragazze escluse dalle lezioni durante il ciclo mestruale per mancanza di servizi nelle scuole

122 milioni di ragazze non vanno a scuola. L’appello di Unicef per la Giornata delle Bambine

Giornata delle bambine e delle ragazze, l'Unicef: 122 milioni non vanno a scuola - Nicola Graziano (Unicef Italia): «Sostenerle e valorizzarle è una scelta lungimirante, perché porta grandi benefici a loro e alle comunità in cui vivono» ... Lo riporta avvenire.it

122 milioni ragazze frequentinoGiornata bambine: Unicef, 122milioni ragazze non vanno a scuola - Ogni giorno notizie di cronaca, politica, economia, sport, spettacoli, eventi e molto altro! Come scrive giornaledibrescia.it

Cerca Video su questo argomento: 122 Milioni Ragazze Frequentino