11 ottobre partono le giornate Fai d’autunno | i luoghi aperti in Toscana
Firenze, 11 ottobre 2025 – Oltre 700 luoghi in Italia, eccezionali, solitamente non visitabili, poco conosciuti e lontani dai consueti itinerari turistici, saranno protagonisti delle Giornate FAI d’Autunno 2025, in programma oggi e domani in 350 città, da nord a sud della Penisola. Torna per la quattordicesima edizione il grande evento di piazza che il Fai dedica ogni autunno al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese: una festa diffusa – organizzata dalle Delegazioni Fai e dai Gruppi Fai sul territorio, con l’importante partecipazione dei giovani volontari – che conferma l’impegno della Fondazione nel promuovere presso la cittadinanza, più larga possibile, la conoscenza del patrimonio, ricchissimo e variegato, di storia, arte e natura del nostro Paese, per favorirne la tutela e la valorizzazione con il contributo di tutti, e così svolgere la sua missione di educazione culturale e civica. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: ottobre - partono
Padova, a ottobre partono i lavori per lo studentato di via Sarpi
Strade devastate dall'alluvione, partono i cantieri su tutto l'appennino: 65 milioni di investimenti entro ottobre
Strade devastate dall'alluvione, partono i cantieri su tutto l'appennino: 40 milioni di investimenti entro ottobre
Sei timido? Vuoi esprimerti meglio in pubblico? Sogni di salire su un palco? Il teatro è la palestra della vita: ti insegna a comunicare con sicurezza, a gestire le emozioni e a liberare la creatività che hai dentro. Da lunedì 13 ottobre partono a Conegliano: TEA - facebook.com Vai su Facebook
#scacchi Partono sabato 4 ottobre a Durres, in Albania, al Grand Blue Fafa Resort (foto), i Mondiali Juniores @FIDE_chess , con 14 azzurrini in gara. Nessuno di loro è tra i favoriti, ma speriamo in qualche impresa. I dettagli: https://facebook.com/share/p/16qZg - X Vai su X
11 ottobre, partono le giornate Fai d’autunno: i luoghi aperti in Toscana - Porte aperte in molti luoghi insoliti, poco noti o normalmente inaccessibili: la guida provincia per provincia ... Come scrive lanazione.it
Tornano le Giornate FAI d’autunno l’11 e 12 ottobre: i luoghi più belli da visitare e come partecipare - Sabato 11 e domenica 12 ottobre 2025, le Giornate FAI d’Autunno aprono le porte di centinaia di luoghi straordinari, spesso nascosti, in tutta Italia ... fanpage.it scrive