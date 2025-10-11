11 ottobre Maria è Madre di Dio | la Chiesa stabilisce il primo dei dogmi mariani
I padri conciliari riuniti a Efeso stabilirono che Maria è la «Theotokos»: la Madre di Dio. È il primo e fondamentale dogma mariano: la maternità divina di Maria. L’11 ottobre 431 i vescovi radunati per il Grande Concilio di Efeso, all’epoca località dell’impero bizantino, stabilirono che Maria non solo è madre di Gesù il Nazareno. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
In questa notizia si parla di: ottobre - maria
Festa del donatore di sangue dell'Avis il 12 ottobre a Santa Maria Capua Vetere
La mostra “Maria Barosso, artista e archeologa nella Roma in trasformazione” dal 17 ottobre 2025
Francesco Renga in concerto il 4 ottobre a Ventimiglia di Sicilia, per i festeggiamenti di Maria SS. del Rosario
Un bagno a mare a ottobre a Santa Maria di #Castellabate - facebook.com Vai su Facebook
11 ottobre, Maria è Madre di Dio: la Chiesa stabilisce il primo dei dogmi mariani - La maternità divina di Maria è il primo e fondamentale dogma mariano stabilito come oggi, durante il Grande Concilio di Efeso. Si legge su lalucedimaria.it
Oggi 11 ottobre, San Giovanni XXIII: il papa ricordato per la sua bontà e tenerezza - San Giovanni XXIII è definito il "papa buono" e ricordato per la sua tenerezza paterna, ma anche per aver indetto il Concilio Vaticano II. lalucedimaria.it scrive