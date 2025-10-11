11 ottobre Maria è Madre di Dio | la Chiesa stabilisce il primo dei dogmi mariani

I padri conciliari riuniti a Efeso stabilirono che Maria è la «Theotokos»: la Madre di Dio. È il primo e fondamentale dogma mariano: la maternità divina di Maria. L’11 ottobre 431 i vescovi radunati per il Grande Concilio di Efeso, all’epoca località dell’impero bizantino, stabilirono che Maria non solo è madre di Gesù il Nazareno. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

