10 e Luce | gli imperdibili dell'Istituto Luce tornano in sala

Per festeggiare il centesimo compleanno, l'Istituto Luce riporta in sala, da ottobre 2025 a luglio 2026, 10 titoli che hanno segnato la sua storia. Venezia, la magia del cinema ne "L'Incanto" di Tomaso Pessina Si parte con Pane e tulipani di Silvio Soldini. A novembre sarà la volta di Corpoceleste, il film che ha segnato la scoperta di Alice Rohrwacher. Seguiranno L'ultimo capodanno di Marco Risi e, a gennaio, il capolavoro di Ermanno Olmi, L'albero degli zoccoli (nella foto), Palma d'oro a Cannes nel 1978. "L'albero degli zoccoli", il film di gennaio (© Webphoto).

