? Ascolti TV Venerdì 10 Ottobre 2025 | Carlo Conti vs la Serie Turca

Lawebstar.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il varietà “Tale e Quale Show 2025” su Rai 1 si conferma leader del venerdì sera con oltre 3 milioni di spettatori, superando “Tradimento” su Canale 5. Prime Time: “Tale e Quale Show” Vince la Serata La sfida degli ascolti tv di venerdì 10 ottobre 2025, in prima serata tra Rai 1 e Canale 5 . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

ascolti tv venerd236 10 ottobre 2025 carlo conti vs la serie turca

© Lawebstar.it - ? Ascolti TV Venerdì 10 Ottobre 2025: Carlo Conti vs la Serie Turca

In questa notizia si parla di: ascolti - venerd

ascolti tv venerd236 10Ascolti TV 10 ottobre, chi ha vinto tra La ruota della fortuna e Affari tuoi - Chi ha vinto tra Affari tuoi e La ruota della fortuna in access prime time e gli ascolti tv della prima serata ... Come scrive fanpage.it

ascolti tv venerd236 10Ascolti TV venerdì 10 ottobre 2025: vince Tale e Quale Show, ottimi risultati per Tradimento e Quarto Grado - La sfida del venerdì sera televisivo ha visto trionfare ancora una volta Rai 1 con Tale e Quale Show. Scrive quilink.it

Cerca Video su questo argomento: Ascolti Tv Venerd236 10