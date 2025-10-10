Coincasa presenta la nuova Collezione Autunno 2025 - Fall in Bloom - che celebra il foliage autunnale con elementi decorativi che parlano di terra, luce dorata e tradizione reinterpretata in chiave contemporanea. Trasformando ogni ambiente in un rifugio poetico, ispirato alla natura che sfuma, matura, si raccoglie. Il vetro scolpito dalla luce diventa protagonista con lanterne, vasi e portacandele dalle linee morbide e trasparenti. La ceramica si rinnova in forme organiche, i velluti abbracciano specchi e piccoli arredi. Le decorazioni raccontano l’autunno con zucche stilizzate, foglie danzanti e bacche dipinte a mano, in un gioco di texture e simboli che unisce naturalezza e teatralità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Zucche e bacche protagoniste. E ogni ambiente diventa un rifugio