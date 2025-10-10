Zucca per tutti i gusti | i miti da sfatare le ricette e le curiosità

Ogni autunno torna in cucina: dietro al suo colore arancione, caldo e invitante, ci sono caratteristiche nutrizionali interessanti, ma anche qualche precauzione da prendere e miti da sfatare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Zucca per tutti i gusti: i miti da sfatare, le ricette e le curiosità

In questa notizia si parla di: zucca - tutti

ZUCCHIAMOCI, AUTUNNO IN FESTA. PEGOGNAGA, 11-12 OTTOBRE. Tutti i dettagli in locandina. #mantova #pegognaga #zucca - facebook.com Vai su Facebook

Zucca per tutti i gusti: i miti da sfatare, le ricette e le curiosità - Con l'aiuto della nutrizionista scopriamo come mangiare la zucca senza alzare la glicemia, i miti da sfatare, le migliori ricette e tantissime curiosità. Secondo msn.com

Il falsi miti sulla zucca dalla dieta agli zuccheri e l'indice glicemico. Come usarla in cucina - La zucca è l’alimento di stagione per eccellenza, anche vista l'associazione ad Halloween, ma ci sono ancora alcuni falsi miti sul suo conto, come spiega la dottoressa Martina Donegani, biologa ... Lo riporta gazzetta.it