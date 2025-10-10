Ztl Fascia Verde a Roma | cosa cambia e cosa no da novembre 2025

Roma, 10 ottobre 2025 – A partire dal 1° novembre 2025 non scatterà alcun nuovo blocco per le auto diesel Euro 5 né per le benzina Euro 4 in quella data. Lo ha chiarito l’assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè, con una nota ufficiale ad agosto, smentendo le voci di un imminente giro di vite. La precisazione è arrivata dopo l’approvazione, a luglio, di un aggiornamento del Piano di Risanamento della Qualità dell’Aria da parte del Consiglio Regionale del Lazio, che in teoria prevedeva misure più rigide per la circolazione nella Fascia Verde, incluso il divieto ai diesel fino a Euro 5 e alle benzina fino a Euro 2 dal 1° novembre 2025. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

