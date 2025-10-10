Zoologo fa bagno nel fiume con leonessa che aveva salvato

Abbiamo visto foto e video incredibili sulla fauna selvatica, ma questo filmato di straordinaria bellezza ci ha colpito particolarmente. Sette anni fa, il comportamentista animale Kevin Richardson ha salvato due piccoli leoni che stavano annegando in un fiume dopo che la madre li aveva abbandonati. Senza l’aiuto di Kevin, i leoni probabilmente sarebbero morti o uccisi dai bracconieri in età avanzata. Ma fortunatamente, grazie al loro angelo custode, questi grandi felini sono stati risparmiati da questo destino. Durante la loro crescita, i leoni, che Kevin ha chiamato Meg e Amy, hanno ricevuto molte cure da lui e il trio ha formato un legame indissolubile. 🔗 Leggi su Newsner.it © Newsner.it - Zoologo fa bagno nel fiume con leonessa che aveva salvato

zoologo - bagno

