Zone rurali siciliane 40 milioni per sostenere la crescita e la diversificazione delle imprese agricole

Cataniatoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quaranta milioni di euro per incentivare la diversificazione delle attività delle aziende agricole e per favorire la crescita economica e lo sviluppo sostenibile nelle zone rurali, contrastando lo spopolamento di queste aree. A tanto ammontano le risorse del bando relativo alla misura Srd03 del. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: zone - rurali

Cina: IA consente a donne delle zone rurali di cogliere piu’ opportunita’ di lavoro

Trasporto scolastico dalle zone rurali di Brindisi: si comincia dal 16 settembre

Amazon, da provincia a clienti nel mondo, 45% pmi su negozio on line ha sede in zone rurali

zone rurali siciliane 40Sicilia. Aziende agricole, Regione pubblica bando da 40 milioni per incentivare la diversificazione. Sammartino: «Aiuto concreto al settore» - I beneficiari del provvedimento sono imprenditori agricoli singoli o associati con l’esclusione di coloro i quali svolgono esclusivamente attività di selvicoltura e acquacoltura. Come scrive msn.com

zone rurali siciliane 40Aziende agricole siciliane, la Regione pubblica bando da 40 milioni per la diversificazione - Agricoltura sicilianaAgricoltura siciliana Quaranta milioni di euro per incentivare la diversificazione delle attività delle ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Zone Rurali Siciliane 40