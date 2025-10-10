Zirkzee Inter per gennaio ci pensa anche la Roma | lo United apre al prestito cosa filtra

Inter News 24 Zirkzee Inter, le ultime sul futuro dell’attaccante olandese del Manchester United in vista del prossimo calciomercato. Tutti i dettagli. La Roma sta valutando diverse soluzioni di mercato per rinforzare il proprio attacco, e tra i giocatori monitorati c’è anche Joshua Zirkzee, l’olandese attualmente al Manchester United. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il centravanti, che due anni fa era stato protagonista a Bologna prima di trasferirsi in Inghilterra, non sta vivendo un momento positivo al United, dove ha giocato solo 4 partite nelle prime 9 gare stagionali, senza mai partire titolare. 🔗 Leggi su Internews24.com

