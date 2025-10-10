Zirkzee Inter per gennaio ci pensa anche la Roma | lo United apre al prestito cosa filtra
Inter News 24 Zirkzee Inter, le ultime sul futuro dell’attaccante olandese del Manchester United in vista del prossimo calciomercato. Tutti i dettagli. La Roma sta valutando diverse soluzioni di mercato per rinforzare il proprio attacco, e tra i giocatori monitorati c’è anche Joshua Zirkzee, l’olandese attualmente al Manchester United. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il centravanti, che due anni fa era stato protagonista a Bologna prima di trasferirsi in Inghilterra, non sta vivendo un momento positivo al United, dove ha giocato solo 4 partite nelle prime 9 gare stagionali, senza mai partire titolare. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: zirkzee - inter
Zirkzee Inter, confermato l’incontro con l’agente: emerge questa volontà per il futuro
Carlo Laudisa: «Lukaku, che guaio per il Napoli. Krstovi?, Dovbyk, Zirkzee: che intrigo per il sostituto. E sull’Inter…»
Zirkzee Inter, l’olandese è in fuga dal Manchester United: può essere un’opportunità a gennaio, l’idea
MERCATO ROVENTE! #Inter, occhi sulla difesa. La #Juve cerca occasioni, il #Milan col caso Leao guarda a Zirkzee. E occhio ai primi esoneri in Serie A... NUOVO VIDEO con @maugirzio_russo e l'ospite Emanuele Cammaroto - X Vai su X
Como super , slitta l'Inter Come l'aggiornamento dei valori di mercato ha aggiunto e tolto alle rose della Serie A. - facebook.com Vai su Facebook
Calciomercato Roma, occhi su Zirkzee: possibile addio a gennaio e prestito in giallorosso - Calciomercato Roma, Zirkzee nel mirino dei giallorossi: il club capitolino studia l’opzione prestito a gennaio Il futuro di Joshua Zirkzee, attaccante olandese classe 2001 in forza al Manchester Unite ... Lo riporta calcionews24.com
Zirkzee torna in Serie A? Un club ci pensa, cosa c’è di vero sull’affare - Pare si stia alimentando sempre di più lo scenario relativo ad un possibile rientro nel nostro ... Si legge su fantamaster.it