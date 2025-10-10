Zielinski dalla Polonia | Ogni gol per me è unico ma c’è una cosa più importante

Inter News 24 Le parole di Piotr Zielinski, centrocampista polacco dell’Inter, sul suo inizio di stagione con i nerazzurri di Chivu. Tutti i dettagli in merito. Piotr Zielinski ha parlato a TVP Sport dopo la gara tra Polonia e Nuova Zelanda, terminata 1-0 proprio con il gol del centrocampista dell’ Inter. COMMENTO – Ogni partita nella squadra nazionale è qualcosa di unico e utile. Ora recupereremo le forze per il match con la Lituania. Abbiamo fatto cose buone, altre volte abbiamo dato troppo campo ai nostri avversari. Non sottovaluterei il fatto che era un campo sul quale era difficile giocare, ma la cosa più importante è che abbiamo vinto. 🔗 Leggi su Internews24.com

