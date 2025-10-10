Zielinski dalla Polonia | Ogni gol per me è unico ma c’è una cosa più importante

Internews24.com | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Le parole di Piotr Zielinski, centrocampista polacco dell’Inter, sul suo inizio di stagione con i nerazzurri di Chivu. Tutti i dettagli in merito. Piotr Zielinski  ha parlato a  TVP Sport  dopo la gara tra  Polonia e Nuova Zelanda, terminata 1-0 proprio con il gol del centrocampista dell’ Inter. COMMENTO – Ogni partita nella squadra nazionale è qualcosa di unico e utile. Ora recupereremo le forze per il match con la Lituania. Abbiamo fatto cose buone, altre volte abbiamo dato troppo campo ai nostri avversari. Non sottovaluterei il fatto che era un campo sul quale era difficile giocare, ma la cosa più importante è che abbiamo vinto. 🔗 Leggi su Internews24.com

zielinski dalla polonia ogni gol per me 232 unico ma c8217232 una cosa pi249 importante

© Internews24.com - Zielinski dalla Polonia: «Ogni gol per me è unico, ma c’è una cosa più importante»

In questa notizia si parla di: zielinski - polonia

Zielinski Polonia, l’interista vicino alle 100 presenze con la nazionale: contro l’Olanda potrebbe agganciare lui

Zielinski Inter, cuore d’oro in Polonia: il gesto di beneficenza

Formazioni ufficiali Polonia Finlandia: la scelta su Zielinski!

zielinski polonia ogni golZielinski dopo l'eurogol con la sua Polonia: "Ogni rete è unica. La cosa più importante però è aver vinto la partita" - Titolare e match winner, Piotr Zielinski ha trovato ancora una volta il gol con la sua Polonia nell'amichevole di questa sera contro la Nuova Zelanda. Come scrive msn.com

zielinski polonia ogni golInter, super gol di Zielinski con la Polonia - Lampo di classe del centrocampista dell’Inter che fa partire un missile sotto la traversa Un lampo di classe pura, un colpo da biliardo che fa il giro del ... Segnala calcionews24.com

Cerca Video su questo argomento: Zielinski Polonia Ogni Gol