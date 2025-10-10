Zielinski dalla Polonia | Ogni gol per me è unico ma c’è una cosa più importante
Piotr Zielinski ha parlato a TVP Sport dopo la gara tra Polonia e Nuova Zelanda, terminata 1-0 proprio con il gol del centrocampista dell' Inter. COMMENTO – Ogni partita nella squadra nazionale è qualcosa di unico e utile. Ora recupereremo le forze per il match con la Lituania. Abbiamo fatto cose buone, altre volte abbiamo dato troppo campo ai nostri avversari. Non sottovaluterei il fatto che era un campo sul quale era difficile giocare, ma la cosa più importante è che abbiamo vinto.
Zielinski Polonia, l'interista vicino alle 100 presenze con la nazionale: contro l'Olanda potrebbe agganciare lui
Zielinski Inter, cuore d'oro in Polonia: il gesto di beneficenza
Formazioni ufficiali Polonia Finlandia: la scelta su Zielinski!
Zielinski dopo l'eurogol con la sua Polonia: "Ogni rete è unica. La cosa più importante però è aver vinto la partita" - Titolare e match winner, Piotr Zielinski ha trovato ancora una volta il gol con la sua Polonia nell'amichevole di questa sera contro la Nuova Zelanda.
Inter, super gol di Zielinski con la Polonia - Lampo di classe del centrocampista dell'Inter che fa partire un missile sotto la traversa