Zhegrova Juve dopo le panchine in bianconero Edon parte titolare col Kosovo? La scelta di formazione è ufficiale | tutti i dettagli

Zhegrova Juve, dopo le panchine in bianconero Edon parte titolare? Gli aggiornamenti sulla formazione del Kosovo. Una scelta che sorprende, ma che rientra in un’ottica di gestione. Edon Zhegrova, stella della Juventus e del Kosovo, partirà dalla panchina nella delicata sfida di qualificazione al Mondiale 2026 contro la Slovenia, in programma questa sera alle 20:45. Una decisione dettata probabilmente dalla necessità di dosare le energie di un giocatore reduce da un lungo infortunio. Nonostante la partita sia di fondamentale importanza per il Kosovo, secondo in classifica nel girone, il commissario tecnico ha preferito non rischiare il suo uomo di maggior talento dal primo minuto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Zhegrova Juve, dopo le panchine in bianconero Edon parte titolare col Kosovo? La scelta di formazione è ufficiale: tutti i dettagli

In questa notizia si parla di: zhegrova - juve

Mercato Juve, ricordi Zhegrova? La scelta del Lille sull’attaccante, potrebbe essere questo il suo futuro nelle prossime settimane! L’indiscrezione che ‘avvisa’ i club interessati

Zhegrova Juve, cosa c’è di vero sul possibile ritorno di fiamma: spunta il Marsiglia sul talento del Lille. Il punto

Zhegrova Juve: contatti per l’esterno del Lille, può essere un’opzione per la fine del mercato. Novità importanti nelle gerarchie di Comolli

La pausa nazionali è il bivio di Zhegrova: la Juventus osserva - facebook.com Vai su Facebook

#Tudor, come sta #Zhegrova e #Allegri-#Juve: "La storia parla. Giacca? Io non ce l'ho" - X Vai su X

Juventus-Milan | David, Openda, Vlahovic, Koop, Conceicao e Zhegrova: chi gioca e chi no - Dopo il deludente pareggio contro il Villareal, la Juventus è già pronta a concentrare le sue attenzioni in vista ... Come scrive fantamaster.it

Juventus-Milan, perché Zhegrova non ha giocato? Svelato il retroscena - Perché Zhegrova non ha preso parte alla sfida della 6^ giornata tra Juventus- Si legge su fantamaster.it