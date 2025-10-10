Zhegrova col contagocce in nazionale | come è stato impiegato dal ct del Kosovo nella sfida di stasera contro la Slovenia Il punto

Zhegrova, solo una manciata di minuti per l’esterno della Juve contro la Slovenia: la sua condizione non è ancora al top e anche il ct lo preserva. Un recupero che prosegue un passo alla volta, senza forzature, in piena sinergia tra club e nazionale. L’impiego di  Edon Zhegrova  nella partita di questa sera del suo  Kosovo  contro la Slovenia  conferma la linea della massima prudenza adottata per la gestione del suo rientro. L’esterno della  Juventus, infatti, è stato utilizzato “col contagocce” dal suo Commissario Tecnico. Zhegrova Juve: un recupero senza fretta. Nella sfida di qualificazione ai Mondiali, persa per 1-0 contro la  Svezia,  Zhegrova è subentrato solo all’88’ minuto  al posto di  Florent Muslija. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

