Zhegrova col contagocce in nazionale | come è stato impiegato dal ct del Kosovo nella sfida di stasera contro la Slovenia Il punto
Zhegrova, solo una manciata di minuti per l’esterno della Juve contro la Slovenia: la sua condizione non è ancora al top e anche il ct lo preserva. Un recupero che prosegue un passo alla volta, senza forzature, in piena sinergia tra club e nazionale. L’impiego di Edon Zhegrova nella partita di questa sera del suo Kosovo contro la Slovenia conferma la linea della massima prudenza adottata per la gestione del suo rientro. L’esterno della Juventus, infatti, è stato utilizzato “col contagocce” dal suo Commissario Tecnico. Zhegrova Juve: un recupero senza fretta. Nella sfida di qualificazione ai Mondiali, persa per 1-0 contro la Svezia, Zhegrova è subentrato solo all’88’ minuto al posto di Florent Muslija. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: zhegrova - contagocce
Secondo voi Tudor cambierà sistema di gioco? Continuerà ad utilizzare Zhegrova e Joao Mario col contagocce perché non sono delle figurine di riserva? Ci sono altri problemi? Ci dicono che c'è entusiasmo ma questo non basta. Ad oggi sembra non ci sia an - X Vai su X
"Real e Barcellona su Zhegrova, gli ho consigliato Tudor! Il no alla Nazionale per la Juve spiegato" - Un evento da festeggiare come si deve, per una nazione come il Kosovo. Lo riporta tuttosport.com
Zhegrova, Salah-Eddine, Fiorentina e Nazionale: le ultimissime - Da pochi minuti, nel centro medico della Juventus è arrivato l’attaccante albanese ... Da corrieredellosport.it