Zhegrova, solo una manciata di minuti per l’esterno della Juve contro la Slovenia: la sua condizione non è ancora al top e anche il ct lo preserva. Un recupero che prosegue un passo alla volta, senza forzature, in piena sinergia tra club e nazionale. L’impiego di Edon Zhegrova nella partita di questa sera del suo Kosovo contro la Slovenia conferma la linea della massima prudenza adottata per la gestione del suo rientro. L’esterno della Juventus, infatti, è stato utilizzato “col contagocce” dal suo Commissario Tecnico. Zhegrova Juve: un recupero senza fretta. Nella sfida di qualificazione ai Mondiali, persa per 1-0 contro la Svezia, Zhegrova è subentrato solo all’88’ minuto al posto di Florent Muslija. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Zhegrova col contagocce in nazionale: come è stato impiegato dal ct del Kosovo nella sfida di stasera contro la Slovenia. Il punto