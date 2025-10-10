Zes Unica i Giovani di Confindustria | il Governo estenda i benefici a tutto il Paese
“Guardando a questa meravigliosa terra che ci ospita da 40 anni, il Mezzogiorno, la semplificazione introdotta con la Zes unica ha dato risultati straordinari: 800 autorizzazioni uniche rilasciate, 28 miliardi di investimenti, 35.000 nuovi posti di lavoro. E tutto questo a fronte di 4,8 miliardi da parte dello Stato in due anni. E allora, di fronte a questo successo abbiamo alcune domande per il Governo: perché la Zes unica, che ha dato risultati straordinari per il Mezzogiorno, non diventa una misura strutturale?”. Lo ha detto la presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria, Maria Anghileri, nella sua relazione in apertura del 40esimo convegno dell’associazione, in corso oggi e domani a Capri, dal titolo ‘RITMO – Il tempo dell’impresa che cresce’. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
