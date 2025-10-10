Zelensky sente Lagarde dopo il raid notturno di Mosca | Perfino Hamas ha più acume di Putin

Un’altra nottata difficile per Kiev dopo un ennesimo raidi russo che ha colpito il sistema energetico ucraino. Lo denuncia il presidente Volodymyr Zelensky he ha avuto oggi un colloquio con la presidente della Bce, Christine Lagarde. “Abbiamo discusso – scrive Zelensky su X – di come assicurare un uso corretto degli asset russi congelati. Per proteggersi dalla guerra e contribuire a ricostruire la vita in Ucraina. Esistono soluzioni per farlo”. Il presidente ucraino si è detto “grato per il sostegno” e ha ribadito la necessità di “una volontà politica sufficiente in Europa, dal momento che la maggior parte degli asset sono concentrati lì”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

