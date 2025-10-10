Zelensky sente Lagarde dopo il raid notturno di Mosca | Perfino Hamas ha più acume di Putin
Un’altra nottata difficile per Kiev dopo un ennesimo raidi russo che ha colpito il sistema energetico ucraino. Lo denuncia il presidente Volodymyr Zelensky he ha avuto oggi un colloquio con la presidente della Bce, Christine Lagarde. “Abbiamo discusso – scrive Zelensky su X – di come assicurare un uso corretto degli asset russi congelati. Per proteggersi dalla guerra e contribuire a ricostruire la vita in Ucraina. Esistono soluzioni per farlo”. Il presidente ucraino si è detto “grato per il sostegno” e ha ribadito la necessità di “una volontà politica sufficiente in Europa, dal momento che la maggior parte degli asset sono concentrati lì”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
In questa notizia si parla di: zelensky - sente
Zelensky sente Trump, 'colloquio produttivo'
Ucraina, Zelensky sente Trump e spinge sulle sanzioni: “L’economia russa è in difficoltà”
Trump sente Zelensky. Al centro le sanzioni per premere su Putin
DIEGO FUSARO: Zelensky piagnucola: si sente abbandonato dagli alleati __________ Sostieni il sapere libero -> http://www.filosofico.net/sosteneteci - facebook.com Vai su Facebook
Zelensky sente Lagarde, 'garantire uso degli asset russi' - "Abbiamo discusso su come garantire un uso equo dei beni russi congelati per proteggere dalla guerra della Russia e aiuta ... Lo riporta msn.com
Guerra in Ucraina: Zelensky chiede un sistema di difesa aerea europeo dopo l'attacco a Zaporizhzhia - “Ora è il momento di implementare la protezione congiunta dei nostri cieli europei con un sistema di difesa aerea multistrato. it.euronews.com scrive