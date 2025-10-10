Zelensky elogia Hamas | ha acume nel negoziare

Imolaoggi.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

''Anche Hamas dimostra acume nel negoziare, ma non Putin''. Lo scrive su Telegram il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

