Zaia vota Veneto e fa due passetti indietro

Niente nome del governatore uscente nel simbolo del Carroccio e cancellata l’idea di una lista personale: così il centrodestra ha chiuso la pratica Regionali. Ma la Lega frena sulla Lombardia «promessa sposa» di Fdi: «Si vota tra tre anni, è un’eternità». 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Zaia vota Veneto e fa due passetti indietro

In questa notizia si parla di: zaia - vota

Elezioni in Veneto, si vota il 23 e il 24 novembre. Luca Zaia: «Ho firmato il decreto. Ora spero in una campagna di sereno confronto nell'interesse di tutti noi veneti»

Elezioni in Veneto, si vota il 23 e il 24 novembre. Luca Zaia: «Ho firmato il decreto. Spero in una campagna di sereno confronto nell'interesse di tutti noi veneti»

Regionali Veneto, Zaia firma il decreto: si vota 23 e 24 novembre

ULTIMA ORA Sciolte le riserve: il dopo Zaia affidato a un altro leghista. Si vota il 23 e 24 novembre - facebook.com Vai su Facebook

ULTIMA ORA Sciolte le riserve: il dopo Zaia affidato a un altro leghista. Si vota il 23 e 24 novembre - X Vai su X

La promessa di Salvini a Zaia: fai il capolista in Veneto e poi ti porto al governo. Meloni permettendo - Il segretario per convincere il governatore uscente a correre anche senza il nome sul simbolo gli avrebbe proposto un incarico di peso nel governo, un ... Da huffingtonpost.it

Elezioni regionali, Salvini e il compromesso sul patto-Veneto: via il nome di Zaia dalla lista della Lega - Matteo Salvini s’impone in Veneto ottenendo la candidatura di Alberto Stefani come uomo del centrodestra, ma per portare a casa il ... Lo riporta ilgazzettino.it