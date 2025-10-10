XV Florence Biennale | la mostra di arte e design contemporaneo a Firenze riunisce 550+ partecipanti da 84 paesi

Su 11.000 metri quadrati, oltre 550 artisti e designer provenienti da 84 paesi e 5 continenti presenteranno più di 1.500 opere. Tra gli ospiti più attesi spiccano 2 figure di assoluto rilievo della creatività contemporanea: Tim Burton, regista e artista statunitense, e Patricia Urquiola, architetto, designer e art director dell’azienda Cassina. Entrambi, in qualità di vincitori del Premio alla Carriera, presenteranno le loro mostre personali all’evento e parteciperanno personalmente alle cerimonie di premiazioni. Il calendario degli eventi dell’edizione 2025 della Florence Biennale si preannuncia ricco e articolato, con una grande varietà di appuntamenti collaterali! @florencebiennale XV Florence Biennale — Fortezza da Basso, Firenze (18-26 ottobre) Acquista ora i tuoi biglietti su Vivaticket! ORARI: sabato 18 dalle 14. 🔗 Leggi su Lanazione.it

