X Factor tensione tra Achille Lauro e Jake La Furia? ‘Sguardi gelidi e silenzi’ ma la verità è un’altra

10 ott 2025

X Factor tra palco e realtà: cosa succede dietro le quinte. X Factor è entrato nella fase calda dei Bootcamp, il momento decisivo in cui i giudici definiscono le proprie squadre. Davanti alle telecamere, l’atmosfera appare rilassata e carica di entusiasmo, ma secondo alcune fonti vicine alla produzione, riportate dal sito Tropismi, dietro le quinte la tensione sarebbe tutt’altro che assente. Al centro del presunto malumore ci sarebbero due protagonisti amatissimi dal pubblico: Achille Lauro e Jake La Furia. Secondo indiscrezioni, i due coach avrebbero avuto “frequenti confronti accesi e divergenze artistiche profonde”, che avrebbero portato a momenti di freddezza e silenzi eloquenti. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

