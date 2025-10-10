X Factor 2025: Finite le fasi delle Audition, con i Bootcamp i ragazzi si giocano l’ultima possibilità di accedere alla fase finale delle Last Call, entrare nelle squadre definitive e approdare agli agognati Live. Giovedì 9 ottobre è andata in onda la seconda fase dei Bootcamp. Il nuovo meccanismo prevede l’unanimità dei giudizi, o il concorrente non passa. Se non c’è consenso plenario, i giudici si ritirano in camera di consiglio per trovare un accordo e formulare il verdetto. Non si sa come, ma Lucifero Lauro riesce sempre a farla da padrone: è capitato che con il suo giudizio positivo contri gli altri tre negativi sia riuscito a far passare il concorrente. 🔗 Leggi su Dilei.it

X Factor? No, "X Lauro", che tra smorfiette e linguette, se la comanda su tutti