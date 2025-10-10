X Factor cosa è successo nella seconda puntata di Bootcamp

Dilei.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il percorso di  X Factor 2025 sta entrando nel vivo: i concorrenti che sono riusciti a convincere i giudici alle Audition si sono visti riaprire le porte dell’Allianz Cloud di Milano per la seconda parte di uno dei tasselli più temuti della selezione: i Bootcamp. La puntata di  giovedì 9 ottobre  ha infatti rivisto gli aspiranti talenti che avevamo lasciato indietro nel primo appuntamento di Bootcamp sperimentare sul palco. Un momento di musica che, come sempre, ha riservato non poche sorprese. Ecco  cosa è successo. Muri di suono e band che sanno il fatto loro. A X Factor, essere una band non è mai facile. 🔗 Leggi su Dilei.it

x factor cosa 232 successo nella seconda puntata di bootcamp

© Dilei.it - X Factor, cosa è successo nella seconda puntata di Bootcamp

In questa notizia si parla di: factor - cosa

Mimì di x factor: cosa le è successo e dove si trova ora

X Factor 2025: quando inizia, novità e cosa cerca Francesco Gabbani

“Conoscere è l’unico modo per essere liberi” e “Sono i ‘no’ che ti portano avanti”: cosa ci dice davvero X Factor 2025

x factor cosa 232X Factor 2025, seconda puntata dei Bootcamp: oggi su Sky e NOW tra emozioni, strategie e ultimo X Pass da giocare - Dopo un primo Bootcamp carico di tensione, scelte difficili e momenti di forte emozione, X Factor 2025 torna domani, giovedì 9 ottobre, con la seconda e ultima parte di questa ... Lo riporta msn.com

Audizioni X Factor 2025, cosa &#232; successo nella seconda serata - X Factor continua a portare sul palco la formula che l’ha reso famoso: un mix irresistibile di talento, emozioni, voci nuove e quel pizzico di gossip che non guasta mai. Da dilei.it

Cerca Video su questo argomento: X Factor Cosa 232