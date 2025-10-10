X Factor 2025 Tellynonpiangere conquista Achille Lauro | tutta Bologna fa il tifo per lui

Galliera (Bologna), 10 ottobre 2026 - C'è un pò di Bologna, quest'anno, a X Factor. Il 24enne Tellynonpiangere, alias d'arte per Giorgio Campagnoli, è di Galliera, nel cuore della Bassa bolognese e tutto il paese sta tifando per lui. Nella puntata di ieri, infatti, il giovanissimo bolognese, con la sua voce indimenticabile, ha stregato i giudici, nella sessione dei Boot Camp con una cover di 'Superclassico' di Ernia. "Mi piace più dell'originale”, si è addirittura lasciato scappare Achille Lauro durante la sua esibizione. Con il consenso di tutti i giudici, poi, è stato deciso che Tellynonpiangere andrà direttamente alle Last Call della prossima settimana: a quel punto, se dovesse passare, come tutti sperano e si immaginano, andrà ai live. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

