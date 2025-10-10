X Factor 2025 si chiude alla grande la fase dei Bootcamp | 14 i concorrenti passati ieri alle Last Call

Comingsoon.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si sono conclusi alla grande i secondi Bootcamp di X Factor 2025. Francesco Gabbani ha giocato il suo X-Pass per Pierci e a passare il turno con l'approvazione unanime della giuria sono stati in 14, che si aggiungono ai 13 che hanno superato i primi Bootcamp. Dalle Last Call, invece, usciranno solamente in 12. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

