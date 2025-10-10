X Factor 2025 si chiude alla grande la fase dei Bootcamp | 14 i concorrenti passati ieri alle Last Call

Si sono conclusi alla grande i secondi Bootcamp di X Factor 2025. Francesco Gabbani ha giocato il suo X-Pass per Pierci e a passare il turno con l'approvazione unanime della giuria sono stati in 14, che si aggiungono ai 13 che hanno superato i primi Bootcamp. Dalle Last Call, invece, usciranno solamente in 12. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - X Factor 2025, si chiude alla grande la fase dei Bootcamp: 14 i concorrenti passati ieri alle Last Call

In questa notizia si parla di: factor - chiude

ASCOLTI TV 7 OTTOBRE 2025: VOLA MONTALBANO (20,3%), CHIUDE BUONGIORNO MAMMA (16,2%), FLORIS (9,8%) DOPPIA BERLINGUER (4,8%), X FACTOR (5,9%)

Asp Reggio Calabria, 37,8 milioni per chiudere conti col factoring: il prezzo della sanità calabrese: Tra le pieghe dei bilanci sanitari calabresi emerge un’altra cifra impressionante: € 37,8 milioni. È l’importo indicato in un’interrogazione consiliare n. 283 del 08/ - facebook.com Vai su Facebook

X Factor 2025, si chiude alla grande la fase dei Bootcamp: 14 i concorrenti passati ieri alle Last Call - Pass per Pierci e a passare il turno con l'approvazione unanime della giuria sono stati in 14, ... Si legge su comingsoon.it

X Factor 2025, chiuse le selezioni dei Bootcamp: giudici pronti alle Last Call prima dei Live su Sky e NOW - Si è chiusa la fase dei Bootcamp di X Factor 2025, sono stati quindi definiti ufficialmen... Riporta digital-news.it