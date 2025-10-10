X Factor 2025 | Piercesare Fagioli canta come un dio e conquista l’X Pass di Gabbani

È tornato sul palco di X Factor 2025 (ieri su Sky e in streaming su NOW e sempre disponibile on demand) Piercesare Fagioli, in arte “Pierci”, 25enne milanese da poco laureato in Finanza, che tanto aveva convinto il pubblico e i giudici al tavolo nel corso delle Audizioni. Dopo Chandelier di Sia nel primo step, il giovane cantante ha proposto Die With A Smile di Lady Gaga e Bruno Mars: già alla prima esibizione Francesco Gabbani aveva visto in lui qualcosa di speciale, e ieri l’ha ritrovato. Tanto da convincerlo a giocarsi il suo X Pass, mentre una Paola Iezzi in estasi commentava durante la sua esibizione: «Canta come un dio». 🔗 Leggi su Amica.it

