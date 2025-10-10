X Factor 2025 le pagelle dei secondi Bootcamp | Francesco Gabbani garbato e vibrante 9 Achille Lauro un po’ svogliato 5

Con i secondi Bootcamp si è chiusa ieri sera la seconda fase di X Factor 2025. I quattro giudici hanno finito di selezionare i concorrenti che andranno alle Last Call giovedì 16 novembre. Ecco le pagelle della serata. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

Il secondo bootcamp tra poche conferme ed esibizioni noiose: le pagelle della quinta puntata di "X Factor 2025" - Il secondo bootcamp tra poche conferme ed esibizioni noiose: le pagelle della quinta puntata di "X Factor 2025" Pochi brividi sul palco: Francesco Gabbani ha usato il suo X Pass per "Pierci" il ...

