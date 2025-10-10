X Factor 2025 il racconto dei bootcamp chi ha convinto i giudici

Si è chiusa la fase dei Bootcamp di X Factor 2025, ecco gli artisti che hanno convinto i giudici e che si giocheranno uno dei 12 posti per approdare ai live. Si è chiusa la fase dei Bootcamp di X Factor 2025, sono stati quindi definiti ufficialmente gli artisti che, tra una settimana, si andranno a giocare un posto tra i concorrenti dello show Sky Original prodotto da Fremantle. I giochi sono ormai fatti per i giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi, che si preparano all’ultima tappa delle selezioni prima dei Live, le Last Call, la fase attesa giovedì 16 su Sky e in streaming su NOW in cui verranno completate le quattro squadre in gara. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - X Factor 2025, il racconto dei bootcamp, chi ha convinto i giudici

In questa notizia si parla di: factor - racconto

X Factor 2025, il racconto della prima puntata di audizioni

X Factor 2025, il racconto della seconda puntata di audizioni

X Factor 2025, il racconto dell’ultima puntata di audizioni

Eleonora Domesi - “Gloria" di Patti Smith - Audizioni X Factor 2025 La voce profonda e la personalità grintosa di Eleonora ci hanno incantati #XF2025 è il giovedì su Sky e NOW - facebook.com Vai su Facebook

Da Scafati a X Factor 2025: Viscardi, 25 anni, ha colpito con l’inedito C’ammiscamm ancora Un mix di soul, R&B e radici napoletane che gli è valso quattro sì. Chi è e qual è la sua storia? #Viscardi #Xfactor - X Vai su X

Chi è Piercesare Fagioli: il bocconiano che ha stregato X Factor 2025 - Pierci con “Chandelier” ha fatto piangere Paola Iezzi, ai Bootcamp ha conquistato l’X Pass di Gabbani cantando Lady Gaga e Bruno Mars: “In te ... Riporta ilgiorno.it

X Factor 2025, le pagelle degli ultimi Bootcamp: stanno vincendo i giovani vecchi - E poi, la Janis Joplin del Südtirol si è autosabotata, ma è stato un error ... Lo riporta rollingstone.it