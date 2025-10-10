X Factor 2025 i giudici si commuovono per il 16enne Alessandro Tomasi che canta Portami a ballare di Luca Barbarossa – IL VIDEO

Terminata ieri, giovedì 9 ottobre, la fase dei Bootcamp di X Factor 2025, presentata da Giorgia. Tra le varie esibizioni, la giuria composta da Paola Iezzi, Francesca Gabbani, Jake La Furia e Achille Lauro si è commossa durante la performance del 16enne Alessandro Tomasi. Il cantante veneziano ha proposto “Portami a ballare” di Luca Barbarossa, brano vincitore del Festival di Sanremo 1992. Nelle Audizioni aveva cantato “Era già tutto previsto” di Riccardo Cocciante. Ovazione del pubblico e giudici con gli occhi lucidi che all’unanimità votano “sì”. Alessandro sarà tra i protagonisti delle Last Call, attese giovedì 16 su Sky e NOW e farà di tutto per accedere al Live Show. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

