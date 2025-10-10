X Factor 2025 | gli ultimi Bootcamp l' X Pass di Gabbani tra le lacrime

Secondo (e ultimo) appuntamento con i Bootcamp, ecco chi ha ottenuto l'unanimità ed è passato alle Last Call. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - X Factor 2025: gli ultimi Bootcamp, l'X Pass di Gabbani tra le lacrime

In questa notizia si parla di: factor - ultimi

X Factor 2025 su Sky e NOW, seconda parte dei Bootcamp: ultimi X Pass e scelte decisive

È il momento decisivo per conquistare un posto ai Live Ultimi Bootcamp di X Factor Italia, stasera alle 21.15 su Sky e NOW! #XF2025 - facebook.com Vai su Facebook

X Factor 2025 su Sky e NOW, seconda parte dei Bootcamp: ultimi X Pass e scelte decisive - X Vai su X

X Factor 2025 su Sky e NOW, seconda parte dei Bootcamp: ultimi X Pass e scelte decisive - Dopo la prima parte dei Bootcamp, che ha messo alla prova giudici e concorrenti con tension... Da digital-news.it

X Factor 2025, stasera i secondi Bootcamp: Gabbani si gioca l’X Pass? Anticipazioni e dove vederlo - X Factor 2025 torna stasera alle 21:15 su Sky Uno e NOW con la seconda parte dei Bootcamp: giudici, X Pass di Gabbani, ultimi posti per le Last Call. Secondo affaritaliani.it