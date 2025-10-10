X Factor 2025 chiuse le selezioni dei Bootcamp | giudici pronti alle Last Call prima dei Live su Sky e NOW

Si è chiusa la fase dei Bootcamp di X Factor 2025, sono stati quindi definiti ufficialmente gli artisti che, tra una settimana, si andranno a giocare un posto tra i concorrenti dello show Sky Original prodotto da Fremantle. I giochi sono ormai fatti per i giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi, che si preparano all'ultima tappa delle selezioni prima dei Live, le Last.

