X Factor 2025 Alessandro Tomasi conferma il suo talento ai Bootcamp | a 16 anni lascia i giudici in lacrime

Fanpage.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alessandro Tomasi, concorrente 16enne di X Factor 2025, ieri sera ha commosso i giudici cantando "Portami a ballare" di Luca Barbarossa. Il giovanissimo veneziano ha conquistato la seconda standing ovation e i quattro sì del tavolo: prossimo step le Last Call. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: factor - alessandro

X Factor 2025, a soli 16 anni Alessandro Tomasi canta Riccardo Cocciante e travolge la giuria – IL VIDEO

Alessandro Tomasi, sedicenne rivelazione dell'ultima puntata di X Factor 2025 che conquista i giudici con una cover di Cocciante

X Factor 2025, i giudici si commuovono per il 16enne Alessandro Tomasi che canta “Portami a ballare” di Luca Barbarossa – IL VIDEO

X Factor 2025, i giudici si commuovono per il 16enne Alessandro Tomasi che canta “Portami a ballare” di Luca Barbarossa – IL VIDEO - Il giovane cantante veneziano conquista tutti con "Portami a ballare". Riporta ilfattoquotidiano.it

x factor 2025 alessandroIl secondo bootcamp tra poche conferme ed esibizioni noiose: le pagelle della quinta puntata di “X Factor 2025” - Il secondo bootcamp tra poche conferme ed esibizioni noiose: le pagelle della quinta puntata di “X Factor 2025” Pochi brividi sul palco: Francesco Gabbani ha usato il suo X Pass per "Pierci" il ... Scrive iodonna.it

Cerca Video su questo argomento: X Factor 2025 Alessandro