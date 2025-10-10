WWE | Ritorno a sorpresa di Omos durante un live event di NXT
Omos è ufficialmente tornato sul ring dopo un lungo periodo di assenza dalle attività della WWE. “Il Gigante Nigeriano” è apparso a sorpresa durante l’evento dal vivo di NXT a Columbus, Ohio, giovedì sera, disputando il suo primo match dal mese di aprile 2024. Durante lo show, ha affrontato Lexis King e lo ha sconfitto in modo rapido e deciso. King ha poi preteso una rivincita immediata, ma è stato nuovamente battuto con la stessa facilità. Successivamente, la WWE ha condiviso le immagini del ritorno a sorpresa, offrendo ai fan la prima occasione di rivedere Omos in azione dopo quasi sei mesi. BIG mistake messin’ with @TheGiantOmos pic. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
