WWE | Rey Mysterio ricorda Eddie Guerrero nel giorno del suo 58º compleanno

Rey Mysterio ed Eddie Guerrero condividevano un legame che nessuno potrà mai replicare: tra loro c’erano un profondo affetto e una sincera ammirazione. Per questo, Mysterio ha voluto ricordare il compianto Eddie Guerrero nel giorno in cui avrebbe compiuto 58 anni. “The Master of the 619” ha reso omaggio al suo amico scomparso con un toccante messaggio su Instagram il 9 ottobre, augurandogli buon compleanno e confessando quanto gli manchi, concludendo il post con la celebre frase di Eddie: “Viva La Raza”: “Dritto fino al cielo.. Buon 58º compleanno Eddie! Mi manchi #VivaLaRaza #WeeWeeto” Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rey Mysterio (@619iamlucha) Eddie Guerrero è scomparso il 13 novembre 2005, nella sua stanza d’albergo a Minneapolis, Minnesota, a causa di un infarto. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Rey Mysterio ricorda Eddie Guerrero nel giorno del suo 58º compleanno

