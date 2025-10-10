WWE | Preoccupazione per Jacy Jayne possibile infortunio durante un live event di NXT

Jacy Jayne potrebbe aver subito un serio infortunio durante l'evento live di NXT del 9 ottobre, lasciando i fan preoccupati per il futuro dell'attuale campionessa femminile. L'incidente è avvenuto durante un match di coppia tra le Fatal Influence e le Zaruca. Secondo i fan presenti, Jayne avrebbe portato la mano alla gamba, in particolare alla coscia, prima di dare velocemente il cambio e cadere a terra. Gli officials della WWE sono intervenuti subito: l'arbitro ha fatto il segnale a " X ", un gesto universale che indica un infortunio reale e la necessità di assistenza medica. BREAKING: Jacy Jayne limping backstage after that brutal match! The X was called immediately.

