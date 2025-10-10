WWE | Politici di spicco attesi a Washington per l’ultimo match di John Cena

Siamo ormai sempre più vicini al 13 dicembre, giorno in cui la carriera sul ring di John Cena terminerà ufficialmente. E mentre si susseguono le voci su chi sarà il suo ultimo avversario a Saturday Night’s Main Event – con Gunther che sembra ormai essere l’indiziato numero uno – la WWE sembra voler fare all in sull’evento, soprattutto dopo il cambio di location da Boston a Washington. Pubblico delle grandi occasioni. E a quanto pare il fatto di essere nella capitale americana farà sì che tra il pubblico ci siano anche diverse autorità. Lo riporta Dave Meltzer nella newsletter del Wrestling Observer, con diversi membri di spicco della politica americana che avrebbero già confermato la propria presenza all’evento. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

