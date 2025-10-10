Un match per dimostrare di essere ancora sulla stessa lunghezza d’onda, un match per riprendersi quei titoli di coppia persi proprio contro gli avversari di oggi, i Wyatt Sicks, per mettersi alle spalle incomprensioni e qualche passo falso. Questa la posta in palio per gli Street Profits a SmackDown dopo essersi guadagnati ancora una volta una shot titolata per dimenticare le precedenti due sconfitte contro Joe Gacy e Dexter Lumis con i titoli in palio. Ancora gli MFTs. Pronti via, assalto di Gacy e Lumis prima ancora del suono della campanella, ma Montez Ford e Angelo Dawkins sono riusciti a respingerli per poi prendere in mano il match con una partenza a razzo sfruttando il loro atletismo e la potenza di Angelo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Nulla da fare per gli Street Profits e i Wyatt Sicks finiscono nel mirino degli MFTs